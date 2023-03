Argentinische Kultgastronomin zurück in Krefeld Flavia eröffnet Café Impala auf Großmarkt

Manchmal fügt sich, was sich fügen soll: Flavia Latina ist eine der charismatischen Gastronominnen in der Stadt. Sie hat das An-Go-Lo in der City zu einem Treffpunkt für Kunst und Kultur gemacht. Bis zu dem Tag als die Umstände der Zeit ihre Selbstständigkeit stoppten. Ein Engagement für den Verein Futuro Si in der Landeshauptstadt blieb nur eine Episode. Jetzt ist sie wieder in Krefeld und macht das, was sie am liebsten macht. Sie leitet das neue Café Impala auf dem Großmarkt und muss sich nicht um Zahlen, Steuern und betriebswirtschaftliche Abrechnungen kümmern. Sie ist angestellt bei den Inhabern des Gazelle Stores. „Radfahren und Café, das passt ideal zusammen“, sagen Felix Hakes und Stefan Heines. Und mit Flavia hätten sie die Idealbesetzung für die Verwirklichung ihrer Idee gefunden.