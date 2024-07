Klein, flauschig, niedlich Flamingoküken im Krefelder Zoo geschlüpft

Bis die kleinen Federbälle so richtig erwachsen sind, dauert es jedoch noch etwas: Erst mit etwa sechs Jahren werden die Vögel geschlechtsreif. Zeit, die die Tiere haben – sie können nämlich über 50 Jahre alt werden. Der älteste Flamingo im Krefelder Zoo ist 43 Jahre alt. Übrigens ist der Kuba-Flamingo eine von sechs Flamingo-Arten und lebt auf Inseln und an den Küsten Mittelamerikas. In der Natur leben Kuba-Flamingos in Kolonien mit bis zu 20.000 Brutpaaren.