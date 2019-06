Großes Mittelalterfest : Flachsmarkt unterm Regenbogen

Am Samstagnachmittag vertrieben Wind und Regen viele Besucher. Diejenigen, die trotz der Wetterkapriolen aushielten, wurden mit einem beeindruckenden Regenbogen belohnt. Foto: Bärbel Kleinelsen

Krefeld-Linn Rund 43.000 Menschen besuchten am Pfingstwochenende den Flachsmarkt in Linn. Das sind gut 2000 weniger als im Vorjahr. Daran war wohl auch das wechselhafte Wetter schuld, das am Samstag für Sturmböen und Regen sorgte.

Das unstete Wetter des Pfingstwochenendes sorgte für einen kleinen Einbruch der Besucherzahlen beim Flachsmarkt. Zwar waren die Plätze rund um die Burg Linn gut gefüllt, dennoch hielt die Witterung am Samstag viele von einem Besuch ab oder sorgte für frühzeitige Abreisen. Brauchtumspflege wurde gleichwohl betrieben. Über 300 Handwerker präsentierten an den drei Tagen ihre Berufe und luden zum Fragen und Mitmachen ein.

Schirmherrin Ulrike Lubek (l.) überreichte die Leopold-Wahlefeld-Plakette an die Organisatoren des Pfarrfestes St.-Mariä Himmelfahrt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Bei der 44. Auflage der stetig wachsenden Großveranstaltung ging es den Schaustellern einmal mehr darum, ihr Handwerk nach außen zu tragen. An jeder Ecke werkelten Schmiede, Steinhauer, Kunst-Schnitzer, Keramiker, Töpfer, Kürschner, Glaskünstler, Floristen, Strohflechter, Handweber und Spinner an ihren Ständen. Hier wurde selten das große Geschäft gesucht, sondern Geschichte gelebt.

Ohne Ritterspiele kein Flachsmarkt. Die Reiter in ihren farbenfrohen Gewändern waren ein echter Hingucker. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Info Organisiert von einer Arbeitsgemeinschaft Die Arbeitsgemeinschaft Flachsmarkt, ein eingetragener Verein, wurde 1978 gegründet, um die Organisation auf eine gemeinnützige und solide Basis zu stellen. Die Vorbereitungen für die nächste Veranstaltung beginnen kurz nach Ende des Flachsmarktes.

Im offiziellen Teil der Großveranstaltung am Samstagmittag eröffnete Schirmherrin Ulrike Lubek, Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland, im Beisein von Oberbürgermeister Frank Meyer den Markt. Als Teil der Zeremonie überreichte sie Heidrun Hillmann und Karl-Heinz Lenz stellvertretend für das Organisationsteam des Pfarrfestes der Kirchengemeinde St.-Mariä Himmelfahrt die Leopold-Wahlefeld-Plakette (wir berichteten).

Über das Gelände flanierten derweilen Schausteller wie Besucher in mittelalterlichen Gewändern. Für Kinder wurden Mitmachaktionen geboten, bei denen gebastelt und gemalt wurde. Für ein buntes Programm sorgten zudem die regelmäßig aufgeführten Shows. Großes Interesse weckte das Ritterlager mit Turnieren des Lanzenstechens, Helmschlagens und Rolandsreitens. Tierische Abwechselung gab es bei den Flugschauen der Falkner. Musikalische Unterhaltung boten Spielmänner mit Moritaten und Bänkelliedern. Märchenstunden und Kasperletheater lockten die jüngsten Besucher. Auch Gaukler Gaudius zauberte und ulkte in seiner Show wieder für einen guten Zweck, diesmal für das Stups-Kinderzentrum.