Bezirksvertretung Fischeln: Fischelns Bezirksvertreter fordern Handlungskonzept

Fischeln Die einen nennen es „Integriertes Handlungskonzept“, die anderen „Rahmenplan für die Entwicklung“. Doch im Kern meint beides dasselbe: Sowohl CDU und Grüne wie auch die SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Fischeln fordern in ähnlich lautenden Anträgen Planungsausschuss und Rat auf, für Fischeln „Eckpunkte für die zentralen Herausforderungen“ zu erarbeiten und daraus unter Bürgerbeteiligung Handlungsempfehlungen für den stark wachsenden Stadtteil zu erarbeiten.

Journalistin in der Lokalredaktion Krefeld

Die Bezirksvertretung Fischeln hat sich jetzt einstimmig und somit fraktionsübergreifend über alle Parteien dafür ausgesprochen, ein solches Konzept einzufordern. Die beiden Anträge sollen nun in ein Papier überführt werden.

„Wir wollen ja alle dasselbe, nämlich ein ordentliches Konzept für diesen Stadtteil“, sagte Anja Cäsar (Grüne). „Wir brauchen für Fischeln eine Bestandsaufnahme, die auf aktuellen Zahlen beruht und nicht darauf, was vor 30 Jahren in Bebauungsplänen stand.“ In Hinblick auf Themen wie Verkehr, Parken, Einzelhandel, Schulen- und Bildungsinfrastruktur und Naherholung müssten Leitziele erarbeitet werden, um sicherzustellen, dass niemand abgehängt werde und Fischeln für alle ein attraktiver Stadtteil bleibe.