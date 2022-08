In Krefeld-Fischeln wird gefeiert : Bürger-Schützen laden zum Vogelschießen

Das letzte Vogelschießen der Fischelner Bürger-Schützen-Gesellschaft war 2018: Damals schoss Holger Hannappel den Vogel ab und wurde anschließend als neuer König von den Ministern auf Schultern getragen. Foto: Mocnik,Mark(moc)

Krefeld Die Amtszeit von Holger Hannappel nähert sich ihrem Ende. Am Sonntag wird der neue Schützenkönig ermittelt. Die Feierlichkeiten finden auf dem Marienplatz und im Burghof Gietz statt. Es gibt auch einen „Sommerzauber“.

Fischelns Schützen stehen in den Startlöchern. Ab Freitag, 26. August, darf seit 2018 endlich wieder geschossen werden. Und so lautet das Motto des dreitägigen Festes „Wir sind wieder da!“ und zwar neben dem Vogelschießen auch noch mit einem weiteren Fest, dem „Fischelner Sommerzauber“.

Dabei wird einiges neu sein. So steht nun Klaus Heß als neuer Vorsitzender an der Spitze der Gesellschaft. Der Inhaber der Etikettendruckerei am Krützpoort, die bereits sein Urgroßvater führte, ist dieser Tage auch mit den Vorbereitungen der Feierlichkeiten beschäftigt und unterstützt Michael Osterath (Leiter Strategische Planung) und Markus Trimpop (Leiter Organisation und Öffentlichkeitsarbeit). „Die beiden sind richtig fleißig und haben alles gut im Griff“, lobt Heß.

Info Klaus Heß ist der neue Vorsitzende Klaus Heß ist der erste Vorsitzende der Bürger-Schützen-Gesellschaft Fischeln Foto: Bürger-Schützen Seit Gründung der 1. Artillerie der Bürger-Schützen-Gesellschaft Fischeln 1451 im Jahre 2000 ist Klaus Heß Mitglied des Traditionsvereins. Seit 2006 ist der heute 54-Jährige im Vorstand (Strategische Planung) aktiv und war ab 2014 als Geschäftsführer tätig. Im Frühjahr wurde er zum 1. Vorsitzenden gewählt. Sein Stellvertreter ist Helmut Hannappel. www.fischelner-schuetzen.de

Zumal nicht alles ablaufen kann wie gewohnt. „Aufgrund des Umbaus des Bunkers zu einer großen Wohneinheit bestehen zur Zeit räumliche Einschränkungen auf dem Platz. Es ist zur Zeit nicht möglich, zeitgleich einen Schießstand und ein Festzelt aufzubauen“, erklärt der 54-Jährige, der seit 2000 Mitglied der 1. Artillerie ist und sich seit 2014 als Geschäftsführer des Traditionsvereins engagierte. „Wir haben ein Konzept erarbeitet und sind schon seit längerem mit der Politik im Austausch. Allerdings liegt noch kein Ergebnis vor – wahrscheinlich wegen der Corona-Pandemie“, vermutet der Familienvater, der zwei erwachsene Töchter hat. Ein Festzelt und der Austragungsort fürs Vogelschießen passen aktuell nicht gemeinsam auf den Marienplatz. „Man müsste den Schießstand etwas anders positionieren. Dafür müsste allerdings die Bepflanzung geändert werden. Politik und Verwaltung haben bereits zugesagt, dass sie sich um eine Lösung bemühen. Mal abwarten. Wir hoffen, dass es bis zum nächsten Vogelschießen eine solche Lösung geben wird“, sagt Heß.

An diesem Wochenende wird der Marienplatz jedenfalls nur tagsüber zum Festplatz für das Königsvogelschießen. Abends geht es in die Räumlichkeiten des Fischelner Burghofs. Bei Gietz an der Marienstraße ist es zwar enger als im Festzelt, aber gemütlich, weiß der Vorsitzende. Und hofft, dass das neue Konzept gut angenommen wird. Denn mit den Feierlichkeiten sollen auch junge Fischelner und Neubürger angesprochen werden. „Wir haben eine zweite Jungschützenkompanie gegründet, und alle Jungen werden teilnehmen. Anders als sonst, werden die Jungschützen diesmal auch am Sonntag ihren König ausmachen und mit ihrem Wettbewerb starten. Es gibt immerhin 34 Anwärter zwischen 16 und 24 Jahren“, sagt Heß. Auch ein Drittel der 16 Vorstandsmitglieder ist mit unter 30 Jahren noch sehr jung. Außerdem sind elf verschiedene Kompanien und damit ein Drittel aller Abteilungen vertreten. „Wir sind breit aufgestellt. Das ist eine gute Mischung“, findet Heß, der weiß, dass sich ein Verein immer wieder neu erfinden muss, um weiter attraktiv zu bleiben. Mit dem in jeder Hinsicht gut durchmischten Vorstand sieht er dafür beste Voraussetzungen.

Beim Schützen-Wochenende dürfen sich die Besucher auf zwei prachtvolle Festzüge freuen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Den Marienplatz wird am Wochenende die Neuauflage des „Fischelner Sommerzaubers“ prägen. Verschiedene Stände mit Essen und Getränken sowie ein kleiner Biergarten werden neben dem Schießstand aufgebaut. Am Samstagnachmittag wird die Band „Mammaplatzda“ für Unterhaltung sorgen. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der beiden Königsvogelschießen. Die Mitglieder des Musikzugs Jahn Bockum begleiten beide Schützenumzüge am Samstag und am Sonntag.

Die Feierlichkeiten beginnen aber bereits am Freitag, 26. August, mit dem „Dorffest“. Ab 19 Uhr geht es im Fischelner Burghof rund – ohne offizielle Ansprachen und Ehrungen, dafür aber mit jeder Menge Party, für die DJ Heiner sorgen wird.

Am Samstag beginnt um 12 Uhr ein Ökumenischer Gottesdienst in der Markuskirche. Im Anschluss gibt es einen kurzen Festzug zum Marienplatz. Dort ist ab 14 Uhr ein Platzkonzert im Rahmen des Fischelner Sommerzaubers zu hören. Danach spielt die Live Band „Mammaplatzda“. Ab 19 Uhr wird beim Königsball im Fischelner Burghof das amtierende und bisher jüngste Königshaus in der Vereinsgeschichte um Schützenkönig Holger Hannappel verabschiedet.