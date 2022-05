Unternehmen meine-ernte verpachtet Flächen : Mitmachgarten eröffnet die Saison

Fernab des Großstadtgetümmels können auf diesem Feld Hobbygärtner entspannen und selbst gezüchtetes Gemüse ernten. Foto: Mark Mocnik

Krefeld Seit drei Jahren können Krefelder in Fischeln ihr eigenes Gemüse auf einem Feld anbauen und ernten, das von einem Landwirt über meine-ernte vermietet wird. Das Projekt ist beliebt und nur noch wenig Fläche ist verfügbar.

Das Navigationssystem führt zu einem Hof am Rande eines Wohngebiets. Von einem Gartengelände ist nichts zu sehen. In der Tat heißt es, noch einige hundert Meter einen befestigten Feldweg entlang zu fahren. „Das Problem haben viele Navis. Wir sind oft nicht verzeichnet“, erzählt Andrea Busch und lacht. Ihr und ihrem Mann Knut gehört der Hof, zu dem die Mitmachgärten von meine-ernte.de gehören. Das Unternehmen vermittelt Ackerparzellen als eigene Gemüsegärten an interessierte Hobbygärtner.

„Wir sind von Anfang an dabei, jetzt schon im dritten Jahr“, erzählt Stefan Thißen. Der Fischelner und seine Frau Eva laufen, wie viele andere Hobbygärtner, eifrig mit Gießkannen zwischen einem großen Tank und ihrer 45 Quadratmeter großen Parzelle hin und her und gießen ihre Pflanzen. „Das ist eine der Sachen, die wir hier gelernt haben: Richtig zu gießen. Man sollte nicht zu oft den Boden benetzen, sondern lieber seltener aber dafür viel gießen. Dann versickert das Wasser, verdunstet nicht so schnell und die Pflanzen bilden tiefere Wurzeln aus, was sie widerstandsfähiger gegen Trockenheit macht“, erzählt Stefan. Es sei eine der Sachen, die sie hier von den Profis über Landwirtschaft gelernt hätten. „Im Endeffekt lernt man, wie schwierig Bio-Landwirtschaft ist, sowie viel über Gemüse, was wann Saison hat, wie es wächst und man sucht entsprechende Rezepte für regionale Gemüse heraus“, fügt Eva hinzu. Für die Fischelner ist der Garten nahe ihrer Wohnung ein Segen. „Gerade zur Corona-Zeit war es toll, regelmäßig raus zu kommen. Dazu das leckerste Gemüse überhaupt, das man selbst gezogen hat, das macht schon Spaß“, erzählt Stefan.

Info Das ist meine-ernte.de und hier gibt es Gärten Wer Meine-ernte.de ist ein Unternehmen aus Bonn, das seit nunmehr 13 Jahren besteht. An 26 Standorten in ganz Deutschland hat es Ackerparzellen gepachtet. Kosten Vermietet werden die Parzellen für 229 (Standard-45-Quadratmeter-Parzelle), 439 (größere 90-Quadratmeter-Parzelle) oder 139 (20-Quadratmeter-Single-Parzelle) Euro pro Saison vermietet werden. Insgesamt hat Meine-Ernte schon rund 3500 Anteilseigner und die Tendenz sei stark steigend, so das Unternehmen. Wo In Fischeln am Hanninxweg sind aktuell noch fünf Parzellen zu vermieten. Diese können unkompliziert unter www.meine-ernte.de gemietet werden. Auch Landwirte, die einen Teil ihrer Äcker (ab 0,25 HA) mittelfristig verpachten wollen, werden stetig gesucht.

Die Krefelder sind Kunden von meine-ernte.de. „Wir wollen den Menschen Landwirtschaft nahe bringen, sie erlebbar machen“, erzählt Natalie Kirchbaumer. Sie ist für die Garteneröffnung aus Bonn, dem Firmensitz, angereist. „Wir sind ein recht junges Unternehmen und weiten unser Angebot ständig aus. Bis auf Bayern sind wir praktisch in ganz Deutschland vertreten. Gartenarbeit hat etwas meditatives und man sieht, was man geschafft hat. Dieses Gefühl wollen wir auch Menschen ermöglichen, die in großen Städten in Mehrfamilienhäusern leben und keinen eigenen Garten besitzen“, erklärt sie. Zwar sei das Unternehmen nicht Bio-Zertifiziert, „das liegt aber daran, dass wir auch von nicht-Bio-Landwirten pachten. In unseren Regeln ist klar vorgegeben, dass keine künstlichen Substanzen ausgebracht werden dürfen. Kommt es in Gärten zu Schädlingsbefall, bieten wir Hilfestellung. Zum Beispiel zur Herstellung einer Brennessel-Jauche“, erläutert Kirchbaumer.

Knut und Andrea Busch mit ihren Mietern Eva und Stefan Thißen (v.l.n.r.). Das Ehepaar Thißen gehört seit drei Jahren zu den begeisterten Mietern der Landwirte. Foto: Mark Mocnik

Für die Nutzer bietet das eine tolle Erfahrung, und auch die Landwirte profitieren von der Übereinkunft. „Einerseits ist es ein attraktives Angebot. Andererseits vermittelt es Menschen auch einen Eindruck davon, wie viel Arbeit in guten Nahrungsmitteln steckt“, erzählt Knut Busch. Auch sei der Familie wichtig, an der Agrarwende mitzuarbeiten. Der Hof ist mit einer großen Photovoltaikanlage ausgestattet, die Felder werden fast gänzlich ohne Pestizide und Kunstdünger bewirtschaftet. „Wir sind nicht Bio-Zertifiziert. Das liegt daran, dass wir mit Landwirten aus der Umgebung Flächentausch betreiben. Das ist vorteilhaft, um eine gute Fruchtfolge zu gewährleisten. Um aber als bio gelabelt zu werden, müssten alle beteiligten Landwirte drei Jahre lang nach Bio-Richtlinien produzieren. Das ist kaum umsetzbar. Wir bauen hauptsächlich Soja an. Das ist eine Pflanze, die sehr widerstandsfähig ist und als Legominose dem Boden eher Nährstoffe zuführt. Darum muss man nicht düngen“, erläutert der Landwirt.