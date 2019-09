Bezirksvertretung Fischeln : Fischelner Bezirksvertreter debattieren über Haushalt

Krefeld Die Bezirksvertretung Fischeln tagt am Mittwoch erstmals nach der Sommerpause. Mehrere Bebauungsplan-Änderungen stehen auf der Tagesordnung.

Mit Anträgen im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2020 wollen SPD, Grüne und Linke in der Bezirksvertretung Fischeln Infrastruktur und Barrierefreiheit für Fußgänger entlang der Kölner Straße im Fischelner Ortskern voranbringen. Insgesamt 50.000 Euro, so die Forderung, sollen dafür im städtischen Haushalt eingestellt werden. Im Rahmen der Bezirksvertretung, die am kommenden Mittwoch, 25. September, 17 Uhr, im Rathaussaal tagt, werden zwei Anträge dazu diskutiert.

Zum einen geht es darum, „bauliche Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit auf Fußwegen und Kreuzungsbereichen in Fischeln“ durchzuführen. In einem weiteren Antrag kommt zum wiederholten Male die Forderung auf den Tisch, den Fußweg an der Hafelsstraße zwischen Rathausgarten und Marienstraße instand zu setzen. Eine Forderung, die offenbar langen Atem braucht: Denn gleichlautende Anträge wurden seit 2016 nicht berücksichtigt.

Fischelner Nutzer der K-Bahn-Verbindung U70 müssen in Zukunft weitere Wege in Kauf nehmen. Das geht aus einer Vorlage hervor, die der Bezirksvertretung zur Kenntnis gegeben wird: Mit dem Fahrplanwechsel wird die U70, das ist die Expresslinie Richtung Düsseldorf, nicht mehr an der Haltestelle Fischeln stoppen, sondern stattdessen in Königshof. Aktuelle Fahrgastzahlenauswertungen der Rheinbahn haben ergeben, dass die Haltestelle Königshof eine deutlich höhere Relevanz als die Haltstelle Fischeln hat. Bislang wurde Königshof nur durch die U76 bedient, Fischeln durch die U76 und die U70. Das wird sich mit dem nächsten Fahrplanwechsel Mitte 2020 ändern. Damit werde eine bessere und gleichmäßigere Auslastung der U70 und U76 angestrebt, heißt es in der Vorlage.

Mehrere Bebauungsplanänderungen sollen eine Nachverdichtung in Siedlungsbereichen möglich machen. Der Bezirksvertretung werden zwei Vorlagen präsentiert: Rund 3200 Quadratmeter sollen auf einem Areal, begrenzt im Norden durch die Straße Kütterweg und angrenzend an den Kütterhof, Lentzenhof und Kippeshof, zu Bauland werden. Dort sollen acht Doppelhaushälften und ein freistehendes Einfamilienhaus gebaut werden.

Eine weitere Änderung wird für ein rund 1500 Quadratmeter großes Grundstück, gelegen an der Kölner Straße und dem Neersener Weg, beantragt. Auch dort soll Wohnbebauung möglich werden.