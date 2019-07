Frust in Krefeld-Fischeln : 46 Jahre Verkehrsplanung für nichts

Krefeld Im Jahr 1973 waren Entlastungs- und Umgehungsstraßen für Fischeln geplant. Umgesetzt wurde davon nichts. Der Bürgerverein will sich damit nicht länger abfinden.

Zeugnis für Fischelns geplante aber nie gebaute Straßen legt die Johannes-Blum-Straße ab: Die Zufahrt zum Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium (MSM) ist deshalb so großzügig ausgebaut, weil sie ausgelegt war als Startpunkt einer nördlichen Umgehungsstraße vorbei am Kleingartengebiet Röck Stöck Richtung Gath. Sie ist heute eine Sackgasse und somit gleichsam Symbol für die gescheiterte Entwicklung eines Verkehrskonzepts für Krefelds größten Stadtteil. Eines Stadtteils, der mit seinen großen geplanten Neubaugebieten „Süd-West“ und „Plankerheide“ in den kommenden Jahren um Tausende Bürger wachsen wird.

Der Bürgerverein Fischeln nimmt weiterhin Anregungen und Ideen der Bürger auf. Mitteilungen können entweder über die Webseite www.buergerverein-fischeln.de oder über den Postkasten am Zunftbaum im Eck Anrather Straße/Kölner Straße an den Bürgerverein gesendet werden.

„In der Vergangenheit haben widerstreitende Interessen in Politik, Verwaltung und bei den Interessenvertretern die Realisierung zukunftsorientierter Planungen und Lösungen für Fischeln verhindert“, fasst Dietger Schrörs vom Bürgerverein Fischeln den fast ein halbes Jahrhundert andauernden Stillstand zusammen. Der Bürgerverein Fischeln will sich mit diesem Stillstand nicht länger abfinden. „Die weitere Zunahme des Verkehrs durch neue Baugebiete und Gewerbe wird zu einer zusätzlichen erheblichen Beeinträchtigung der Lebens- und Aufenthaltsqualität im Fischelner Ortskern führen“, ergänzt Helmut Höfer. Damit einher gingen mangelnde Sicherheit und Attraktivität für Fußgänger und Radfahrer.

Geplantes Neubaugebiet in Krefeld : Angst vor Verkehrskollaps in Fischeln

Der Bürgerverein hat, wie berichtet, über eine eigene Umfrage Meinungen der Fischelner Bürger eingeholt. Ebenso haben Schrörs und Höfer die Einträge der Fischelner im städtischen online Portal „Mobilitätskonzept Krefeld“ akribisch ausgewertet. „Das städtische online Portal für das in Arbeit befindliche Mobilitätskonzept Krefeld wurde sehr aktiv von Fischelner Bürgern genutzt“, erläutert Schrörs. Ab Herbst stehe die zweite Phase an. In dieser Phase geht es um Erarbeitung detaillierter Lösungsvorschläge für eine Handlungsempfehlung an den Rat. „Es ist unser Ziel, dass Fischeln im Rahmen dieses umfassenden Infrastrukturprojekts Priorität eingeräumt bekommt“, macht Schrörs deutlich. „Die Fischelner Ratsmitglieder sind deshalb aufgefordert, die Priorität und angemessene Berücksichtigung der Maßnahmen für Fischeln sicherzustellen.“