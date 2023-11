Gemeiname Sitzung von Schul- und Jugendhilfeausschuss Fischeln soll zweites Haus der Bildung in Krefeld bekommen

In einer gemeinsamen Sitzung beraten Jugendhilfe- und Schulausschuss am Dienstagabend ein für die Bildungslandschaft in Krefeld wichtiges Thema: Es geht zum einen um die Konzeption des „Hauses der Bildung“, im Fachjargon „Qualitätsrahmen“ genannt, und zum anderen um den Standort des zweiten Hauses der Bildung in Krefeld, das in Fischeln im Zuge der Entwicklung des Baugebietes Plankerheide (B-Plan 807) geplant ist. Zwei Standorte sind im Gespräch: Zum einen ein Bereich an der Haltestelle Grundend, unter anderem wegen des guten ÖPNV-Anschlusses, zum anderen ein Standort an der Kölner Straße, der den Vorteil hätte, gleich für zwei Baugebiete erreichbar zu sein – für Plankerheide und Fischeln Südwest.