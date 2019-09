Ein Fest für Fischeln : Fischeln Open lockt 20.000 Besucher auf die Straße

Mehr als 20.000 Besucher tummelten sich bei den Fischeln Open rund um die Kölner Straße. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Trotz der widrigen Witterung herrschte auf der Kölner Straße reges Treiben. Größter Verkaufshit waren Regenschirme.

Von Bettina van Mierlo

Reißenden Absatz fanden die grün-weißen Schirme des Bürgervereins Fischeln, denn das Wetter hatte es in diesem Jahr nicht so ganz gut gemeint bei den Fischeln Open am gestrigen Sonntag. Teilweise schüttete es richtig heftig. Das tat aber der guten Laune der fast 20.000 Besucher keinen Abbruch. Bereits vor den ersten Programmpunkten auf den beiden Bühnen herrschte lebhafter Betrieb auf der Kölner Straße, die von der Wilhelmstraße bis zur Feuerwehr für die beliebte Veranstaltung in Krefelds größtem Stadtteil gesperrt war.

Als um elf Uhr das Programm, gestaltet von Vereinen, Geschäftsleuten, Musikgruppen und Schulen, begann, war die Stimmung schon allenthalben gut. „Trotz angekündigtem Regen hatte niemand abgesagt, alle sind am Start“, sagte erfreut die Organisatorin und Vorsitzende des Werberinges, Ivona Matic, und ihr Stellvertreter Stefan Peeters ergänzte: „Alle sind gut drauf, die Stimmung ist super“.

Info Veranstalter ist der Werbering Fischeln Der Werbering Fischeln 1985 ist ein Zusammenschluss von selbständigen Unternehmern. Der Verein hat die Zielsetzung, allen Mitgliedern durch die Schaffung eines positiven Umfeldes die Basis für erfolgreiche Geschäfte zu ermöglichen. Mit mehr als 140 Mitgliedern ist der Werbering nach eigenen Angaben einer der größten Zusammenschlüsse seinesgleichen in der Umgebung. Mitglieder können juristische, gewerbliche und freiberufliche Unternehmen sein, die in Fischeln und Umgebung ihr Unternehmen betreiben.

Erstmals in diesem Jahr stellte das Modelabel „Grubenhelden“ aus dem Ruhrgebiet seine Produkte vor, Kleidung „aus dem Ruhrpott“. Dafür wird Material benutzt, das bei den Hemden der Bergleute zum Einsatz kam. Auch eine limitierte Edition mit den tatsächlich getragenen Stoffen gibt es, erläutert Berat Arici von „Grubenhelden“. „Wir sind bei Fischeln Open, um die Marke bekannt zu machen, aber wir sehen auch klar die Nähe zu Krefeld, denn in Tönisberg hat es ja auch eine Zeche gegeben. Unsere Kleidung ist für Leute, die sich mit der Arbeit unter Tage, aber vor allem mit der Gegend identifizieren.“

Die kleinsten Besucher lieferten sich ein Bobby-Car-Rennen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Es gab auch noch andere Änderungen in diesem Jahr. So war zum ersten Mal Johannes Floehr auf der Bühne am Rathaus im Einsatz. Der Poetry Slam-Experte ist für sein lockeres Mundwerk bekannt. „Damit wollen wir unsere Moderation ein bisschen verjüngen“, erläuterte Ivona Matic.

Ein Programmpunkt: der Auftritt des Kindergartens mit der Musikschule. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Warum so viele Besucher so gerne zu Fischeln Open kommen? „Man trifft ganz viele Bekannte und Nachbarn, kommt mit vielen ins Gespräch“, sagt die Fischelnerin Hermine Himmelein, die wie so viele andere mit der ganzen Familie gekommen ist. „Man muss auch den Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helfer anerkennen“, sagt sie. Eine andere Besucherin, Ulrike Mai, freut sich ebenfalls über die vielen bekannten Gesichter. „Man kennt sich in Fischeln, das macht Spaß“, sagt sie. Der 20-jährige Patrick, der ein Jahr in Japan verbracht hat, berichtete überrascht, dass er hier einen guten Freund wiedergetroffen hat, den er seit dem Abitur nicht mehr gesehen hatte. Seine Mutter genoss die Atmosphäre mit den vielen besonderen Angeboten der Geschäfte. „Fischeln ist eben Fischeln“, fasste Thomas Beckers, ein anderer Besucher, lachend zusammen.

Beliebte Mitmach-Aktion: die riesengroße Darts-Scheibe. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Bernd Weinberg, der Leiter der Bezirksverwaltung Fischeln, erläuterte, dass es für die vielen Aktiven nicht nur darauf ankommen sollte, wieviel Arbeit und Zeit jeder Einzelne investiert hat oder wieviel am Ende dieses verkaufsoffenen Tages in der Kasse gelandet ist. „So ein Fest wie Fischeln Open oder auch das Sommerfest des Bürgervereins erzeugen ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist“, betonte er. „Die positiven Folgen werden sich erst im Laufe der Zeit zeigen“. Es ist auf jeden Fall für ganz Fischeln ein Gewinn, wenn das Wir-Gefühl dazu führt, dass der Dorfkern lebendig bleibt und nicht alles in „der Stadt“ oder online gekauft wird. Und auch für Silvana und Oliver Handke ist es selbstverständlich, als Geschäftsleute dabei zu sein. „Das gehört für uns einfach dazu“, sagte der Geschäftsführer einer Bauelementefirma.

Die Band 4 goodreasons sorgte für Musik auf der Bühne. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)