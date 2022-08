Großes Stadtteilfest in Krefeld :  Vorfreude auf „Fischeln Open“

Krefeld Die Vorsitzende des Fischelner Werberings, Sylvia Hafels, freut sich, dass das Event in diesem Jahr am 11. September stattfinden kann. Es wird auch wieder einen verkaufsoffenen Sonntag geben.

Zwei Jahre war es still in Krefelds größtem Stadtteil. Nun darf wieder gefeiert werden! Nach dem Vogelschießen der Bürger-Schützen-Gesellschaft und der Veranstaltung „Fischelner Sommerzauber“ an diesem Wochenende wird auch die Fischelner „Kö“ wieder zur Veranstaltungsmeile. Organisiert vom Fischelner Werbering 1984 gibt es am Sonntag, 11. September, auf der Kölner Straße ein „Fischeln Open“ mit Unterhaltung, Musik, Mitmach-Aktionen und verkaufsoffenem Sonntag.