Straßenfest in Krefeld : Fischeln Open lockt mit großem Angebot

Bis zu 25.000 Besucher werden am Sonntag, 8. September, zu Fischeln Open erwartet. In diesem Jahr steigt die 22. Auflage des beliebten Festes, bei dem auch am Sonntag verkaufsoffen ist. Foto: Marc Mocnik/Mocnik,Mark(moc)

Krefeld Mehr als 100 Stände erwarten Besucher des beliebten Fests auf der Kölner Straße. Am Sonntag, 8. September, findet auch ein verkaufsoffener Sonntag in Fischelner statt.

Fischeln Open: Das beliebte Straßenfest ist die große Leistungsschau eines lebendigen Stadtteils. Am Sonntag, 8. September, 11 bis 18 Uhr, zeigt Krefelds größter Stadtteil wieder, was er kann. Mehr als 100 Stände werden sich entlang der Kölner Straße aneinanderreihen, Geschäfte und Vereine stellen sich und ihre Angebote vor und laden zum Mitmachen, Kennenlernen und Schlemmen ein. Das bunte Straßenfest, zu dem um die 25.000 Besucher erwartet werden, hat eine lange Tradition. Es findet in diesem Jahr zum 22. Mal statt und ist wie immer mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden.

Volksbank-Bühne: 11 Uhr: Freiherr vom Stein Schule, Das klingende Klassenzimmer; 11.40 Uhr: Fischelner TV, Akrobatik; 12 Uhr: Klaus Stickelbroeck, Camping-Morde; 12.30 Uhr: Stahldorfer Kinderkarneval, Märchenhaftes Stahldorf; 12.50 Uhr: Be in Motion Linedancer, Linedance-Workshop; 13.15 Uhr: Fischelner Ballettschule; 13.40 Uhr: Fischelner SV, Rope Skipping; 14.05 Uhr: Stage Fokus, Jubiläumsshow ten; 14.40 Uhr: Iskanda und Tanzgruppen, Orientalischer Tanz; Ab 15.15 Uhr: 4goodreasons, Live Acoustic Musik; bis 18 Uhr: Red Hot Cancers, Blues

Sparkassenbühne: 11 Uhr: Fischelner TV, Hip Hop und Break Dance; 11.20 Uhr: Zumba; 11.40 Uhr: Taekwando; 12.10 Uhr: Pole Dance; 12.35 Uhr: Majoretten Corps; 13 Uhr: Heiko Großmann, Die Reise von Musical zu Schlager; 13.30 Uhr Klaus Stickelbroeck, Wellness-Morde; 14 Uhr: Tanzgarde Fidele Ströpp; 14.20 Uhr: Singer-Songwriter Jan-Henri Baum; 14.55 Uhr: Einzigart-ich, Modehighlights; 15.35 Uhr: Tanzgruppen Maria Rudloff, Spanisch-Arabische Tänze; 16 Uhr: Kita und Musikschule, EMU-Konzert der fünf Fischelner Kitas; 16.30 Uhr: Fischelner SV, Rope Skipping; 17 Uhr: On the Rise, Von Woodstock bis heute

Eine Veränderung zu den Vorjahren ist, dass es keine Hubschrauber-Rundflüge mehr geben wird. „Aus Rücksicht auf die Anwohner, die in den vergangenen Jahren so freundlich waren, das laute Knattern zu ertragen“, formuliert Werbering-Vorsitzende Ivona Matic. Die im vergangenen Jahr erstmals erprobte Verlegung der „Après Open“ zum Zunftbaum war ein voller Erfolg und wird auch am 8. September wieder so stattfinden. Nach dem Ende der Fischeln Open können sich ab 18 Uhr alle, die dazu Lust haben, am Zunftbaum treffen und den Tag ausklingen lassen. „Das musikalische Bühnenprogramm geht nahtlos in DJ-Musik über, ein Getränkewagen und Wunderwerk-Catering sorgen zum Abschluss noch mal für Erfrischungen und kulinarische Köstlichkeiten“, sagt Matic.