Familiendrama Fischeln Großes Polizeiaufgebot – Mann mit Messer droht sich umzubringen

Die Polizei hat in diesen Minuten einen großen Einsatz mit vielen Kräften vor Ort in Fischeln. Dort ist es nach Angaben der Polizei in einer Familie zu häuslicher Gewalt gekommen. Alle bedrohten Personen konnten nach Angaben der Polizei das Haus verlassen. Nun befindet sich nur noch ein Mann in dem Gebäude. Er ist mit einem Messer bewaffnet, und droht sich etwas anzutun. Ziel des Einsatzes ist es zu verhindern, dass jemand zu Schaden kommt. Der Einsatz dauert an.