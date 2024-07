Krönung in Krefeld Fischeln hat einen neuen König

Die Schützenbrüder des 1. Musketier-Corps feierten am Wochenende die Ernennung ihres neuen Königs Christopher Schiffer. Mit einem Regen aus Konfetti, Sekt und tosendem Applaus ließen sie ihn auf dem Marienplatzhochleben. Bei schönem Wetter und einem gut besuchten Festplatz triumphierte Schiffer im Duell mit dem Schützenoberst Engelbert Hallmann. Schiffer tritt die Nachfolge von Marcel Blaschzyk an, der beim Königsball am Samstagabend feierlich mit seinem Königlichen Haus verabschiedet wurde.