Ausgezeichneter Dachdeckermeister : Bei Andreas Schramm hängen drei Meisterbriefe

Krefeld Der Dachdeckermeister aus Fischeln wurde von der Kreishandwerkerschaft mit dem Silbernen Meisterbrief für 25 Jahre Tätigkeit als Meister ausgezeichnet.

(sti) Gleich drei Meisterbriefe hängen jetzt bei Andreas Schramm im Unternehmen an der Wilhelm-Stefen-Straße in Fischeln. Zu seinem eigenen und dem seines Sohnes Nico ist gerade der Silberne Meisterbrief dazugekommen – seit 25 Jahren ist Schramm meisterlich als Dachdecker unterwegs.

„Dass ich Dachdecker geworden bin, war eigentlich ein Zufall“, verrät Andreas Schramm lächelnd. Schon als Jugendlicher begleitete er seinen Vater, der Tischler war, bei der Arbeit – und so auch zu einem Dachdeckerbetrieb, bei dem sein Vater zu tun hatte. „Der Dachdecker bot mir einen Ferienjob an, und ich sagte zu“, erinnert sich der heute 57-Jährige.

Damit war der Grundstein für seinen späteren Beruf gelegt. Der Dachdecker mit dem Ferienjob hatte nämlich auch eine Lehrstelle für Schramm, und so startete der Krefelder seine Ausbildung. Im Jahr 1994 begann er dann seine Meisterqualifikation in der Abendschule. Im März 1997 hielt der Krefelder voller Stolz seinen Meisterbrief im Dachdeckerhandwerk in den Händen. Eine Zeit lang arbeitete er noch als angestellter Meister, dann wagte er vor 19 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit an der Wilhelm-Stefen-Straße 40 in Krefeld.