IHK-Konjunkturumfrage Firmen in Krefeld sorgen sich wegen steigender Arbeitskosten

Krefeld · 600 Unternehmen haben an einer Konjunktur-Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammern Mittlerer Niederrhein und Düsseldorf teilgenommen. „Seit zwölf Jahren wurden die Arbeitskosten nicht mehr von einem so großen Anteil der Betriebe als Geschäftsrisiko bewertet“, so Krefelds IHK-Chef Jürgen Steinmetz.

12.05.2023, 12:16 Uhr

„Große Sorgen bereiten den Unternehmen nicht nur die Energiepreise und -versorgung, sondern immer mehr auch der Arbeitsmarkt“, erklärt Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein. Foto: Norbert Prümen

Die Sorgenfalten in den Krefelder Firmen bleiben: Zwar ist die Geschäftslage trotz der enormen Herausforderungen in der regionalen Wirtschaft im Frühjahr weiterhin stabil. Doch die Erwartungen sind weiterhin mehrheitlich pessimistisch, allerdings weniger negativ als noch vor vier Monaten. Das ist das Ergebnis der Konjunktur-Blitzumfrage der letzten beiden April-Wochen, die von den Industrie- und Handelskammern Mittlerer Niederrhein und Düsseldorf nun veröffentlicht wurde. 600 Unternehmen aus der Region haben daran teilgenommen. „Große Sorgen bereiten den Unternehmen nicht nur die Energiepreise und -versorgung, sondern immer mehr auch der Arbeitsmarkt“, erklärt Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein. „Seit zwölf Jahren wurden die Arbeitskosten nicht mehr von einem so großen Anteil der Betriebe als Geschäftsrisiko bewertet.“ Die IHK führt dies auf entsprechende Tarifabschlüsse sowie den Fachkräftemangel zurück.