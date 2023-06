Gespräch mit NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer Krefelder Firmen fordern mehr Tempo beim Neubau der Uerdinger Brücke

Kaputte Brücken kosten die Unternehmen Zeit und Geld. Zudem bedeuten sie für die Industrie ein Standort-Risiko. Ihre Sorgen trugen die Firmen nun dem NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer in der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Duisburg vor. Die IHK Mittlerer Niederrhein und die Niederrheinische IHK hatten gemeinsam zu diesem Unternehmergespräch mit dem Minister eingeladen. Beide Kammern fordern ein Brückenbündnis und einen konkreten Fahrplan für den Neubau der Uerdinger Brücke. „Wenn wir uns das Verkehrschaos um die A45 in Lüdenscheid ansehen, sind wir bislang mit einem blauen Auge davon gekommen. Aber es ist ein Warnsignal. Ein ‚zweites Rahmede‘ können wir uns nicht leisten. Das wäre eine Katastrophe für unseren Niederrhein. Er ist Europas Logistikdrehscheibe und ein zentraler Industrie-Standort“, warnt Werner Schaurte-Küppers, Präsident der Niederrheinischen IHK. Die Uerdinger Brücke ist der jüngste Beleg für die Misere. Laut Landesbetrieb Straßen.NRW wird der Neubau etwa zwölf Jahre dauern. Damit es schneller geht, plädieren die IHKs für einen konkreten Fahrplan und ein Brückenbündnis.