Krefelder Stahlwerk: Firma schweigt zur Explosion des Schmelzofens

Krefeld Auf dem Gelände des Krefelder Unternehmens Schmolz und Bickenbach ist am Mittwoch ein Schmelzofen explodiert. Sieben Menschen wurden dabei verletzt. Das Unternehmen äußert sich nicht zu dem Fall.

Schweigen ist beim Krefelder Unternehmen Schmolz und Bickenbach zur Ursache des am Mittwoch explodierten Schmelzofens in der Gießerei angesagt: „Wir geben zu solchen Vorfällen grundsätzlich keine Auskunft“, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion aus der Firmenzentrale an der Hülser Straße.

Die Feuerwehr war am Mittwoch kurz vor 14 Uhr über den Vorfall im Werk, in dem unter anderem mit Flüssiggewichten bis zu 45 Tonnen gearbeitet wird, informiert worden. Nach Auskunft der Wehr befanden sich zum Zeitpunkt der Explosion etwa 40 Mitarbeiter in der etwa 100 Meter mal 30 Meter großen Halle. Sieben Personen wurden verletzt, zwei mussten aufgrund der Schwere der Verletzungen in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. 21 weitere Personen untersuchte vorsorglich ein Notarzt vor Ort.

Die Feuerwehr war am Mittwoch bereits wenige Minuten nach Eingang des Notrufs an der Hülser Straße und bekämpfte die Flammen, die aus dem Hallendach schlugen. Dazu wurden eine Drehleiter und Löschschaum eingesetzt. Vorsorglich kontrollierten Experten in einem Messfahrzeug die Umgebung. Sie überprüften, ob sich Schadstoffe in erhöhten Mengen in der Luft befanden. Eine herausgegebene Warnung der Bevölkerung wegen der anfänglich starken Rauchentwicklung konnte kurze Zeit später aufgehoben werden. Parallel bestand weitere Explosionsgefahr in der Halle, in der eine große Menge Staub aufgewirbelt worden war. Dieses Problem konnten die Einsatzkräfte jedoch schnell minimieren.

Insgesamt war die Feuerwehr Krefeld mit 60 Frauen und Männern an der weiträumig abgesperrten Unglücksstelle, der Rettungsdienst war mit 13 Rettungswagen, fünf Notärzten und fünf Krankenwagen im Einsatz. Er wurde dabei von Kollegen aus den Nachbarstädten und Kreisen unterstützt.

