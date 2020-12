Kostenpflichtiger Inhalt: Arbeitskampf in Krefeld : Outokumpu bleibt bei geplantem Stellenabbau

Die Beschäftigten im Outokumpu-Werk in Krefeld sind von den Restrukturierungsplänen des Stahlkonzerns betroffen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Gewerkschaft und Betriebsrat haben in Verhandlungen Zeit gewonnen: Bis Ende April des kommenden Jahres soll es keine betriebsbedingten Kündigungen bei Outokumpu in Krefeld geben. An den Plänen des Stahlkonzerns ändert das nichts. 105 Stellen im Werk an der Oberschlesienstraße sollen abgebaut werden.