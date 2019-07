Landgericht : Fingerabdruck auf der Tasche des Opfers belastet Angeklagten

Krefeld 27-Jähriger ist wegen Raubes mit Todesfolge angeklagt. Gehbehinderte Rentnerin starb durch den Überfall.

Im Oktober vergangenen Jahres soll Angeklagte, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, sich der 84-Jährigen von hinten genähert und ihr die Handtasche entrissen haben. Die Tasche soll die gehbehinderte Frau an ihrem Rollator befestigt haben. Laut Anklage stürzte das Opfer bei der Tat und starb an den Verletzungsfolgen.