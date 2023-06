Dokumentarfilm zu Special Olympics 2023 in Berlin Ungewöhnliche Filmpremiere in Krefeld mit Hockey-Star Niklas Wellen

Krefeld wird Ort einer ungewöhnlichen Deutschland-Premiere mit einer Veranstaltung danach, an der auch der Krefelder Hockey-Weltmeister Niklas Wellen teilnimmt. Es geht um den Dokumentarfilm „All inclusive“, der am 8. Juni in die deutschen Kinos kommt und den Weg von vier behinderten Sportlern zu den Special Olympics World Games 2023 in Berlin dokumentiert. Die Spiele finden erstmals in Deutschland statt, und zwar vom 17. bis 25. Juni. Der Film läuft in Krefeld am Donnerstag, 12 Uhr, im Cinemaxx. Im Anschluss an die Vorführung findet ein Bühnengespräch mit dem Filmemacher Malte Nieschalk, dem Produzenten Stefan Kloos und Niklas Wellen statt.