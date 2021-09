Im Programm sind acht Filme, die alle von Grenzen erzählen : Filmfestival startet im Theater hintenlinks

Das Freiluftstück „Pinselheinrich“ um den Berliner Künstler Heinrich Zille, arbeitet Peter Gutowski gerade zu einer abendfüllenden Theaterfassung um, die am 6. November Premiere feiern wird. Foto: Theater hintenlinks

Krefeld Die Eröffnung des Filmfestivals findet am kommenden Montag, 6. September, um 18 Uhr durch Oberbürgermeister Frank Meyer statt. Für den Eröffnungsfilm „Schwarze Adler“ gibt es noch einige Restkarten.

Das Theater hintenlinks startet mit einem Filmfestival in die Spielzeithälfte 2021/22. Im Programm sind acht Filme, die alle von Grenzen erzählen. Ein Thema, so Peter Gutowski – künstlerischer Leiter des Theaters, dem alle in ihrem Alltag begegnen – nicht zuletzt durch die Pandemie. Die Eröffnung des Filmfestivals findet am kommenden Montag, 6. September, um 18 Uhr statt. Für den Eröffnungsfilm „Schwarze Adler“ gibt es noch Restkarten. „Wir freuen uns sehr, dass der Oberbürgermeister das Festival eröffnet und das Kulturleben gemäß der geltenden Coronaschutzverordnung wieder aufblüht“, betont Peter Gutowski.

Das Festival richtet sich vor allem an Krefelder Schulklassen und Familien. Durch die Förderung der Krefelder Präventionskette entfällt der Eintrittspreis für die Klassen unter der Woche, am Sonntag ist der Festivalbesuch für Familien ebenfalls kostenlos. Kinder, Jugendliche und Familien, betont Gutowski, mussten in der Coronakrise auf vieles verzichten, besonders ihnen gilt das Filmprogramm. Alle Filme beschäftigen sich mit dem Thema Grenzen: Wieviel und welche Grenze brauchen wir? Wo sind sie sinnvoll? Wie variabel muss eine Grenze sein und auf welche Grenzen wollen wir verzichten? Das sind Fragen, die sich das Team im Vorfeld der Filmauswahl gestellt hat und diese gerne mit dem Publikum näher diskutieren möchte. „Für die Schulen“, so Gutowski, „ist es eine einmalige Gelegenheit, die sich nicht oft bietet.“

Info Filmwochen im Theater hintenlinks Termin: 6. September bis 3. Oktober Uhrzeit: immer dienstags bis donnerstags, jeweils 9 und 12 Uhr sowie an Sonntagen um 15 Uhr Krefelder Schulen haben freien Eintritt. An den Sonntagen haben Krefelder Familien ebenfalls freien Eintritt. Auf Wunsch sind Vor- und Nachgespräche durch einen Theaterpädagogen möglich. Filmvorführungen für Krefelder Schulen - kostenfrei: Binti – Es gibt mich! – Film von Frederike Migom ab 9 Jahren Schwarze Adler – Dokumentarfilm von Torsten Körner ab 14 Jahren Ben X – Film von Nic Balthazar ab 14 Jahren Sternstunde ihres Lebens – Film von Erica von Moeller ab 16 Jahren Precious – Film von Lee Daniels ab 16 Jahren Flyer: Den Festival-Flyer zum Schulprogramm gibt’s per E-Mail an: theaterhintenlinks@googlemail.com Filmvorführungen für Erwachsene - Eintritt: 7 € Mo, 6. September, 19.30 Uhr: Schwarze Adler Fr, 10.September, 19.30 Uhr: Schwarze Adler Sa, 11.September, 19.30 Uhr: Schwarze Adler Fr, 17.September, 19.30 Uhr: Fences Sa, 18.September, 19.30 Uhr: Styx Fr, 24.September, 19.30 Uhr: Fences Sa, 25.September, 19.30 Uhr: Soy Nero Fr, 1.Oktober, 19.30 Uhr: Teheran Tabu Sa, 2.Oktober, 19.30 Uhr: Wir Ostdeutsche So, 3.Oktober, 18 Uhr: Styx (Kooperation mit „Die Seebrücke“, Krefeld) Karten und Infos unter 0171-22 62 532 und unter www.theaterhintenlinks.de

Zwei Drittel der Karten sind bereits vergeben, die Theatermacher hoffen auf eine 100-prozentige Auslastung. Für ein Vor- und Nachgespräch kommt ein Theaterpädagoge auf Wunsch in die Schulen – auch dieses Angebot ist kostenlos. „Das Festival“, so Anuschka Gutowski, „liegt uns sehr am Herzen, wir wollen wieder mit unserem Publikum ins Gespräch kommen“, betont die Schauspielerin, die die Organisation des Festivals leitet. Am liebsten würden die Gutowskis das Festival jährlich stattfinden lassen.