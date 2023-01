Europa-Zentrale von XCMG hat Sitz in Krefeld-Fichtenhain Chinesischer Baumaschinen-Konzern bilanziert erfolgreiches Geschäftsjahr

XCMG ist nach eigenen Angaben der führende Hersteller von Baumaschinen in China und weltweit die Nummer drei. Trotz des Abwärtstrends auf dem Maschinenmarkt sei sein Gesamtmarktanteil in den zwölf Kategorien um 3,04 Prozent gestiegen. In der Schwerlastwagenindustrie habe sich das Unternehmen den achten Platz gesichert. Darüber hinaus sei der Absatz von Schwerlastkraftwagen mit neuer Energietechnik im Vergleich zum Vorjahr um 343 Prozent gestiegen, was dem zweithöchsten Zuwachs in der Branche entspreche, erklärte eine Sprecherin. Der Umsatz auf dem internationalen Markt sei von Januar bis November um 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und bedeute nun bei den betrieblichen Erträgen, dem Nettogewinn und der Eigenkapitalrendite Platz eins in der chinesischen Baumaschinenbranche.