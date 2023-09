Zwölf Großfahrgeschäfte ab Freitag in Krefeld Feuerwerk zum Start der Herbstkirmes auf dem Sprödentalplatz

Traditionell gibt es auf der Sprödentalkirmes an einigen Tagen Vergünstigungen für die Besucher: Ganztägig erhalten die Gäste am Fähnchentag, Montag, 2. Oktober, beim Kauf eines Fahrchips und Abgabe eines Papierfähnchens der Sprödental-Kirmes eine zusätzliche Freifahrt. Die Fähnchen erhält man kostenfrei ab sofort an folgenden Stellen: Informationsstellen im Rathaus und im Stadthaus, dem Mediencenter an der Rheinstraße und ab Montag, 25. September, bei der Sparkasse Krefeld.