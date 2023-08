1. Sinfoniekonzert in Krefeld Feuerwerk von Tönen verzaubert das Seidenweberhaus

Nach der Pause spielte die Niederrheinischen Sinfoniker die erste Sinfonie von Vasily Kalinnikov (1866 – 1901). Die Sinfonie in g-Moll wurde 1897 in Kiew erfolgreich uraufgeführt. Kalinnikov wuchs in großer Armut auf, brachte sich als Vierzehnjähriger unter anderem Akkordeon und Violinenspiel bei. Er studierte am Moskauer Konservatorium und musste abbrechen, da er die Studiengebühren nicht aufzubringen vermochte. Ein Stipendium half, Tschaikowsky unterstützte ihn, doch Kalinnikov starb jung an Tuberkulose.