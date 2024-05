Großer Feuerwehreinsatz in Krefeld Mann bei Brand in Hüls schwer verletzt

Rettung in letzter Sekunde. Am Mittwochmorgen war in einer Dachgeschosswohnung in der Straße Klausur in Hüls ein Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte gegen zehn Uhr eintrafen, stand die gesamte Wohnung bereits in Flammen. Der Bewohner jedoch hatte sich im letzten Moment noch in Sicherheit bringen können. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, musste er aber schwer verletzt in eine Spezialklinik in Düsseldorf gebracht werden.