Klimaanlage verdächtig Feuerwehreinsatz auf der Hochstraße

In der Krefelder Innenstadt kam es am Samstagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz auf der Hochstraße. In einem Fachgeschäft für Kameratechnik wurde ein Brandgeruch aus der Klimaanlage gemeldet. Vor Ort konnte diese Wahrnehmung durch die Feuerwehr bestätigt werden. Schnell machte man die Klimaanlage als möglichen Verursacher aus. Ein Schadenfeuer war jedenfalls nicht festzustellen. Die Feuerwehr revidierte den Bereich und die Anlage gründlich, während die Polizei die Hochstraße sperrte. Verletzt wurde niemand.