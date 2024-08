Brandkatastrophen wegen Klimawandels immer schlimmer Feuerwehr Krefeld übt jetzt sogar in Portugal Kampf gegen Waldbrand

Für die Krefelder Feuerwehrleute brachte das Training im Süden damit viele wichtige Kenntnisse, aber auch unmittelbare Erfahrungen im Einsatz. Erfahrungen, die nicht nur für sie selbst, sondern auch für alle Bürgerinnen und Bürger in Krefeld in durchaus naher Zukunft wertvoll werden könnten. Denn eines ist klar: Die Bilder, die derzeit aus Südeuropa, Nordamerika oder Australien bereits zum Alltag gehören, könnten in wenigen Jahren auch am Niederrhein Normalität sein. Auch in der Zukunft könnte es feuchte Jahre wie das laufende geben, aber die Experten sind sich einig: Extremwetterlagen werden immer mehr zunehmen. Damit dann auch Hitzewellen wie in den Jahren 2018 bis 2020 – und in der Folge auch große Waldbrände.