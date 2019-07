Keine Verletzten : Feuerwehr rückt wegen Gefahrgut zu Evonik aus

Krefeld Zu einem Gefahrguteinsatz am Evonik-Standort Bäkerpfad musste die Feuerwehr am frühen Sonntag Morgen ausrücken. Nach Auskunft des Unternehmens bestand zu keiner Zeit Gefahr für die Nachbarschaft oder die Umwelt.

Aufgrund einer erhöhten Temperatur war es bei der dort angesiedelten Firma Solenis Technologies Germany GmbH gegen 3.40 Uhr zu einer Zersetzung eines in einem zwei Meter hohen Kühlcontainer gelagerten Rohstoffs gekommen. In dem Container lagerten insgesamt sechs Gebinde à zehn Kilo. In zwei dieser Gebinden fand eine Zersetzung statt. Der betroffene Rohstoff wurde von der Berufsfeuerwehr geborgen und in ein anderes Kühlhaus auf dem Gelände umgelagert. Er wird zum Starten des Produktionsprozesses bei der Herstellung von Flockungshilfsmitteln benötigt, die im Bereich der Abwasserbehandlung und der Papierherstellung Anwendung finden.