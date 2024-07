Nach Regenfällen Feuerwehr rückt in Krefeld zu mehreren Einsätzen aus

Nach den Gewittern am Freitag beruhigt sich das Wochenende in Deutschland aber wieder und der Regen zieht ab – das teilte zumindest der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Für Samstag erwartet er tagsüber einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Den Regenschirm sollte man dennoch dabeihaben, denn im Tagesverlauf können sich einzelne Schauer entwickeln. Auch am Sonntag ist das Wetter den Angaben nach in den meisten Landesteilen freundlich. Die Temperaturen steigen zudem allmählich wieder an.