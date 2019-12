Schutzengel gehabt : Feuerwehr rettet Hund aus brennendem Haus

Krefeld Schutzengel im Dienst: Ein aufmerksamer Nachbar rettete mit Hilfe der Feuerwehr am Abend des ersten Weihnachtstages einen Hund aus einem brennenden Haus.

Am späten Abend des ersten Weihnachtsfeiertages haben Feuerwehrleute einen Hund aus einem brennenden Haus gerettet. Laut Bericht der Feuerwehr war es ein Rauchmelder, der den Brand in einem Einfamilienhaus am Espenweg meldete. Ein aufmerksamer Nachbar wurde um 23.15 Uhr auf das schrille Geräusch aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Er hatte bemerkt, dass die Bewohner des Hauses nicht zu Hause waren. Durch die Fensterscheiben sah er jedoch, dass sich der Hund noch im Gebäude und damit in Lebensgefahr befand. Sofort versuchte er, dem Tier zu helfen und ins Haus zu gelangen. Mit einem Feuerlöscher rückte er gegen den Brandherd vor, bis die ersten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr eintrafen. Der Hund konnte wohlauf den Besitzern übergeben werden. Der eigentliche Brand, ein Weihnachtsgesteck, wurde von den Profis anschließend schnell gelöscht. Die starke Rauchentwicklung hatte jedoch einen erheblichen Schaden im Haus angerichtet.