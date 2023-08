In Krefeld-Fischeln Feuerwehr-Nachwuchs probt den Ernstfall

Aber genau darum geht es an diesem Tag. Die Jugendlichen werden wie im echten Leben mit herausfordernden Situationen konfrontiert, welche so in keinem noch so guten Lehrbuch geschildert werden können. So muss sich der Löschzug der Jugendfeuerwehr Fischeln bereits am Morgen und Mittag dieses Tages mit den verschiedensten Szenarien beschäftigen wie mit einer Aktion der Klimakleber, mit einem Containerbrand und auch mit einer ausgelösten Brandmeldeanlage. Die Übung auf der Baustelle der neuen Feuerwache stellt dabei vom Umfang her den Höhepunkt der Aktion dar.