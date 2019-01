Krefeld: Kellerbrand: Feuerwehr musste zweimal im selben Haus löschen

Kellerbrand in dem Haus St Töniser Str. 135: Das Foto entstand beim zweiten Einsatz der Feuerwehr, denn es brannte in dem Keller zweimal. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Zweimal kurz hintereinander musste die Feuerwehr in ein und demselben Haus einen Kellerbrand löschen. Wie es zu den Bränden kam, ist unklar.

(vo) Gleich zweimal musste die Feurerwehr am Samstagabend, 12. Januar, zu einem Haus an der St.Töniser Straße ausrücken, um dort einen Kellerbrand zu löschen. In dem Keller lagerte viel Unrat. Wie es zu den beiden Bränden kam, wird untersucht. Verletzt wurde niemand.