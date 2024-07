Metallschrott in Flammen Feuerwehr löscht Brand in Krefelder Hafen

Um 4.37 Uhr sei sie zu dem Einsatz an der Hentrichstraße im Krefelder Hafen alarmiert worden, so die Feuerwehr. Dort brannte aus bislang ungeklärter Ursache ein etwa 20 mal 20 Meter großer Haufen Metallschrott eines Recyclingbetriebes. „Durch die Einsatzkräfte wurden mehrere Strahlrohre zur Brandbekämpfung und zum Schutz angrenzender, nicht betroffener Gebäudeteile eingesetzt“, so die Feuerwehr in einer Mitteilung.