Brand an der Gladbacher Straße : Feuerwehr durchsucht brennendes Haus in Krefeld

Die Feuerwehr kontrollierte das unbewohnte Haus beim Löscheinsatz, ob Personen es eventuell als Schlafstätte nutzen. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Die Kriminalpolizei war am Montagmittag noch mit einem Sachverständigen in dem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus an der Gladbacher Straße unterwegs, um die Ursache für den Brand zu ermitteln, der am Montagmorgen um 5.24 Uhr der Feuerwehrleitstelle gemeldet wurde. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor.

Dass das Haus als Unterkunft für Wohnungslose gedient haben könnte, wollte ein Polizeisprecher nicht bestätigen. Die Durchsuchung des bekanntermaßen leerstehenden Objekts bei einem Feuerwehreinsatz sei Routine, um allen Eventualitäten vorzubeugen, erklärte ein Polizeisprecher gestern auf Anfrage unserer Redaktion.

Die Feuerwehr Krefeld wurde gestern Morgen zur Gladbacher Straße gerufen. Dort brannte es bei Eintreffen der Feuerwehr im Erdgeschoss, sowie im ersten Obergeschoss eines derzeitig unbewohnten dreigeschossigen Mehrfamilienhauses. Es konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, dass sich dennoch Personen im Brandobjekt aufhalten. Die eintreffenden Einsatzkräfte gingen unmittelbar nach deren Eintreffen mit mehreren Trupps unter Atemschutz ins Gebäude vor. Zeitgleich wurde auch die Drehleiter zur Brandbekämpfung eingesetzt.

Schnell konnte ausgeschlossen werden, dass sich noch Menschen im Gebäude aufhalten. Vorsorglich räumten die Kräfte die jeweils links und rechts benachbarten bewohnten Häuser. Die insgesamt 13 Bewohner wurden von einem Notarzt zunächst gesichtet und für die Dauer des Einsatzes in einem bereitgestellten Bus untergebracht.