Feuerwehreinsatz in Uerdingen Brand in Wohnung am Löschenhofweg – Person wird von Nachbarn gerettet

In Krefeld-Uerdingen ist es am Samstagabend zu einem Wohnungsbrand auf dem Löschenhofweg gekommen. Nach ersten Meldungen stellte sich beim Eintreffen der Feuerwehr heraus, dass im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses ein Feuer entstanden ist. Die Person aus der Wohnung war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr mithilfe von Anwohnern des Hauses ins Freie gebracht. Dennoch hatte die Person eine Rauchvergiftung erlitten und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr löschte den Brand mit einem C-Rohr im Innenangriff ab. Die Brand-Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Inwiefern die oberen Etagen in Mitleidenschaft gezogen wurden, muss die Polizei nun ermitteln. Ebenfalls ermittelt die Polizei zur Brandursache. Im Einsatz war die Feuerwehr der Feuerwache eins, Feuerwache zwei und die Freiwillige Feuerwehr Uerdingen.