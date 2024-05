Feuer in Krefeld Wohnung im vierten Stock brennt vollkommen aus

Am Donnerstagabend ist es erneut zu einem Wohnungsbrand gekommen, nachdem die Einsatzkräfte den Tag über ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hüls hatten löschen müssen (wir berichteten). Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde der Brand am Hagerweg um 17.15 Uhr gemeldet. Dort brannte eine Wohnung im vierten Obergeschoss lichterloh. Der Bewohner der betroffenen Wohnung und auch weitere Anwohner des Hauses hatten sich bereits vor Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte ins Freie gerettet.