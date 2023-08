Einsätze der Feuerwehr in Krefeld Brände in der Innenstadt und in Linn

Am Nachmittag war die Feuerwehr zudem in Krefeld-Linn im Einsatz: Auf der Pastoriusstraße brannte eine Erdgeschosswohnung. Laut Feuerwehr war keine Person in der Wohnung, es gab keine Verletzten. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Die Polizei hat in beiden Brandfällen die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt in alle Richtungen. Im Fall des Wohnungsbrandes in Linn könne Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.