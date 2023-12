Feuerwehreinsatz in Krefeld Brand im „Horror-Hochhaus“ an der Alte Gladbacher Straße

Krefeld · War es ein Feuerwerkskörper, der am Samstag einen Brand in dem leer stehenden Hochhaus, in dem früher Studenten wohnten, ausgelöst hat? Die Frage zur Ursache und was genau passiert ist.

31.12.2023 , 11:30 Uhr

Über eine Drehleiter bekämpften die Einsatzkräfte das Feuer im „Horror-Hochhaus“. Foto: Leonhard Giesberts

Mehrere Anwohner haben am Samstagabend bei den Leitstellen von Feuerwehr und Polizei angerufen und ein Feuer im leer stehenden Hochhaus an der Alte Gladbacher Straße gemeldet. Das als „Horror-Hochhaus“ bekannte ehemalige Studentenwohnheim wird gerade in der kalten Jahreszeit gern von Obdachlosen als Unterschlupfmöglichkeit genutzt. Entsprechend wappneten sich die umgehend eingetroffenen Einsatzkräfte für eine Menschenrettung. Von der Straße aus sahen sie bereits den Schein der Flammen, der im vierten Obergeschoss zu sehen war. Obdachlose, die sich im Hochhaus aufgehalten hatten, kamen den Feuerwehrleuten entgegen. Sie wurden von Mitarbeitern des Rettungsdienstes untersucht, waren aber unverletzt. Wegen der schlechten Bausubstanz des Gebäudes entschied der Einsatzleiter, nur von außen zu löschen, um keine der rund 60 Helfer in Gefahr zu bringen. Über eine Drehleiter wurde ein Strahlrohr zur Brandbekämpfung in Stellung gebracht. Andere Einsatzkräfte löschten den brennenden Unrat, der aus den oberen Geschossen nach unten fiel. Nach gut anderthalb Stunden konnte der Einsatz abgeschlossen werden, an dem beide Wachen der Berufsfeuerwehr, mehrere Führungsdienste, drei Rettungswagen, ein Notarzt, die Freiwillige Feuerwehr aus Fischeln und mehrere Streifenwagen beteiligt waren. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar und wird nun von Experten untersucht. Es könnte durch einen Feuerwerkskörper ausgelöst worden sein. Allerdings ist ebenfalls bekannt, dass Obdachlose in dem Gebäude manchmal zum Aufwärmen kleine Feuer anzünden.

(bk/ LG)