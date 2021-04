Aus den Krefelder Stadtteilen : Hülser Bezirksvertreter wollen an „Fette Henn“ nicht bauen

Hülser Bezirksvertreter wollen an „Fette Henn“ nicht bauen

So sieht der Bebauungsplan 550, Fette Henn, aus. Foto: Strücken,Lothar/Strücken, Lothar (slo)

Krefeld Ohne die politischen Vertreter der SPD haben die Hülser Bezirksverordneten am Mittwoch dem Rat empfohlen, die Bebauungspläne 550 und 831 einzustellen.

Die Hülser Bezirksvertretung geht weiter konsequent den Weg, Beschlüsse der vorangegangenen Ratsperiode zurückzudrehen. In der Sitzung am Mittwoch wurde nun beschlossen, das Ende der beiden Bebauungspläne 550 und 831 (Alte Landstraße) zu empfehlen. Besonders „Fette Henn“ ist ein umstrittenes Thema. Eine Bürgerinitiative wehrt sich dagegen, die ehemalige Ampel-Koalition hatte aber einen Plan beschlossen, der das Grüngelände zu einem der „grünsten Bebauungspläne Krefelds“ entwickeln sollte, wie die SPD-Vertreter Hans Butzen und Martin Reyer gegenüber unserer Redaktion sagten.

Die neue Bezirksvertretung um Bezirksvorsteher Timo Kühn (CDU) will dies nun beenden. „Wir haben zwar nur empfehlenden Charakter, aber wir als CDU halten uns auch im Rat an die Wünsche aus den Stadtteilen. Darum gehe ich davon aus, dass diese Entscheidung auch im Rat mitgetragen wird“, sagt Kühn. Die Frage des Stimmverhaltens der Grünen im Rat sorgt zumindest für Spannung, denn dort stehen sie, geführt von Kühns Stellvertreter Thorsten Hansen, in einer Koalition mit der SPD, die den B-Plan befürwortet. Kühn sieht das entspannt. „Ich hatte immer den Eindruck, dass es den Grünen eher um das ehemalige Gärtnereigelände ging. Und dort könnten wir uns vorstellen, eine Kita zu bauen. Daran besteht Bedarf“, erklärt er.