Einweihungswochenende in Krefeld steht bevor Fertig! Sanierung der Egelsbergmühle wird mit Festwochenende und Mühlenbier gefeiert

Als 2015 die Sanierungsarbeiten begannen, ahnte noch niemand, wie ernst es um die Egelsberg-Mühle stand. Das sollte sich erst im Zuge der Arbeiten und detaillierten Untersuchungen herausstellen. Einige Erkenntnisse waren bestürzend: So stand es um den sogenannten Königsbalken, den zentralen tragenden Balken im Obergeschoss der Mühle unterhalb des Mahlwerks, viel schlechter als gedacht. Er war zerfressen von Holzwürmern und angegriffen von Schimmel: Es fehlte nicht viel, und die Mühle wäre eingestürzt. „Das hätte nicht mehr lange gehalten“, resümiert Marc Blondin, Vorsitzender des Traarer Bürgervereins, der die Federführung bei der Sanierung hatte, „die Sanierung kam gerade noch zur rechten Zeit.“ Nun ist die Mühle fertig. In neuem Glanz von außen erstrahlt sie schon geraume Zeit – nun ist auch im Innern alles saniert, gestrichen, hergerichtet. Am Wochenende wird gefeiert: mit Eröffnungsabenden am Freitag und Samstag für Offizielle, Helfer und Spender und dann am Sonntag, 11 bis 15 Uhr, mit einem Tag der offenen Tür für jedermann.