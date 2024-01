Für Karneval und Schützenfeste Festwagen für Rollstuhlfahrer in Krefeld geplant

Andreas Jörissen, Präsident des Karnevalsvereins Mösche-Männekes, hat es schon einmal getan, in Mainz vor ein paar Jahren – in Krefeld gab die Begegnung mit dem Oppumer Prinzenpaar Kerstin und Markus Schaefer den Ausschlag, es wieder zu tun: Er möchte einen Festwagen für Rollstuhlfahrer bauen, der in Karnevalszügen, Schützenumzügen oder bei sonstigen Gelegenheiten zum Einsatz kommt. Das Oppumer Paar ist an MS erkrankt, mittlerweile sind beide auf einen Rollstuhl angewiesen, und dennoch strahlen beide Lebensfreude pur aus. „Es hat mich sehr bewegt, als ich die beiden das erste Mal auf der Bühne sah“, berichtet Jörissen, „beide sind mir ans Herz gewachsen.“