E-Scooter in Krefeld Festnahme nach Raub mit Schusswaffe

Die Polizei hat am Dienstag, 20. Februar, einen 17-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, einen 29-jährigen Mann beraubt zu haben. Nach dem Verdächtigen war gezielt gesucht worden, Zivilfahnder erkannten ihn am Nachmittag in der Fußgängerzone. Der 29-jährige Krefelder soll auf seinem E-Scooter die Johannesstraße entlanggefahren sein, als er von einem Unbekannten angehalten und aufgefordert wurde, ihm den Scooter zu überlassen. Dabei zeigte er eine unter der Kleidung verborgene Pistole und drohte, die Waffe zu benutzen. Ein Zeuge versuchte, sich dem Räuber in den Weg zu stellen, worauf dieser den Scooter zurückließ und davonlief. Der polizeibekannte 17-Jährige kam in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.