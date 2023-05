Rummel auf dem Sprödentalpatz in Krefeld Festnahme bei Zollkontrolle auf der Kirmes

Die Beamten kamen unerwartet – und wollten nicht Karussell fahren: Am Dienstag, 9. Mai 2023, kontrollierten die Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamtes Krefeld die Beschäftigungsverhältnisse in der Schaustellerbranche der Krefelder Frühjahrskirmes auf dem Sprödentalplatz. „Ziel der Überprüfungen war die Einhaltung der sozialversicherungsrechtlichen Pflichten und des Mindestlohns sowie die Aufdeckung von illegaler Beschäftigung, Scheinselbstständigkeit und des sogenannten Leistungsbetrugs, denn auch das Schaustellergewerbe gehört zu den besonders von Schwarzarbeit betroffenen Branchen“, so ein Sprecher der Behörde gegenüber unserer Redaktion. Dabei wurden sämtliche bei den etwa 130 Schaustellerbetrieben angetroffenen 217 Personen überprüft und zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt sowie von 58 Betrieben Geschäftsunterlagen eingesehen.