Drei Produktionen in Krefeld Festival „Tanz NRW“ mit Programm in der Fabrik Heeder

Das Festival „Tanz NRW“ wird am 4. Mai um 20 Uhr im Ringlokschuppen Ruhr in Mülheim an der Ruhr eröffnet. Das Krefelder Programm in der Fabrik Heeder an der Virchowstraße 130 beginnt in der Folge am Samstag, 6. Mai, um 12 Uhr mit einem Tanzworkshop für Erwachsene: Schreiben mit dem Körper mit der Emanuele Soavi Incompany. Die Karte kostet zwölf, ermäßigt sechs Euro. Die erste Aufführung findet ebenfalls am 6. Mai, dann um 20 Uhr mit Carla Jordao aus Köln statt. Die Karte kostet 13, ermäßigt 7,50 Euro. Die Emanuele Soavi Incompany hat am Mittwoch, 10. Mai, um 20 Uhr ihre Aufführung in der Fabrik Heeder. Abschließend zeigt Yibu Dance aus Velbert am Freitag, 12. Mai, um 20 Uhr ihre Premiere von „Whirling Ladder – Upright“. Die Karte kostet 13, ermäßigt 7,50 Euro.