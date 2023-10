Festakt für Ehrenamtliche im Sport Krefelder Sportvereine haben Corona-Krise glänzend überstanden

Bei einem Festakt im Historischen Ratssaal des Krefelder Rathauses haben die Stadt und der Stadtsportbund (SSB) ehrenamtlich tätige Krefelder geehrt. In verschiedenen Kategorien werden Ehrungen ausgesprochen – eine besondere Würdigung erfährt dabei auch das junge Ehrenamt. Oberbürgermeister Frank Meyer dankte in seiner Rede all jenen Krefeldern, die engagiert für die Gemeinschaft tätig sind. „Ehrenamtlich tätige Menschen sorgen dafür, dass unsere Gesellschaft im Inneren zusammengehalten wird. Das, was eine Stadt im Wesen ausmacht, sind am Ende ihre engagierten Bürgerinnen und Bürger. Mit ihrem Einsatz, Mitmenschlichkeit, Toleranz und Fleiß, prägen sie das gesellschaftliche Miteinander.“