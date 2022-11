Täter gefasst : Fenster der Trauerhalle Oppum eingetreten

Krefeld Die Wiederherstellung der aufwendig verzierten Fenster wird einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen.

(jon) Vandalismus auf dem Oppumer Friedhof: In den Morgenstunden am Donnerstag, 10. November, ist es auf dem Oppumer Friedhof zu einer erheblichen Sachbeschädigung an der Trauerhalle gekommen. Die Zerstörungswut traf mehrere bleiverglaste Butzenscheiben. Fünf der sechs bodentiefen Zierfenster wurden mit großer Wucht eingetreten. Der Täter konnte gefasst werden. Die Fenster wurden provisorisch abgedichtet, sodass die Trauerhalle auch weiterhin nutzbar ist. Die Wiederherstellung der aufwendig verzierten Fenster wird einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens machte der Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) keine Angaben.