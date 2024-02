Magazin „Der Feinschmecker“ „Villa Medici“ wieder unter den besten 500 Restaurants Deutschlands

Krefeld · Erneut hat das Magazin „Der Feinschmecker“ das italienische Restaurant „Villa Medici“ ausgezeichnet. Inhaber Giuseppe Buonanno wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Wir fragten: Denkt er ans Aufhören? Und was hat er als Junge in Neapel in der Küche seiner Mutter am liebsten gegessen?

14.02.2024 , 14:52 Uhr

Giuseppe Buonanno im Treppenhaus der „Villa Medici“, die 1894 als Wohnhaus für eine Seidenbaron-Familie errichtet worden war. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)