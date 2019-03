Eröffnung Ende April/Anfang Mai : Feinschmecker-Lokal eröffnet in Cracau

Alexander Hauffe hat im Krefelder Hof und in der Villa Medici Koch und Restaurantfachmann gelernt. In der Immobilie an der Roonstraße, die sein Vater gepachtet hat, eröffnet er in Kürze das Restaurant Pur. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Koch des neuen Restaurants „Pur“, das im Frühjahr an der Roonstraße eröffnet, ist an seiner alten Wirkungsstätte mit 16 von 20 möglichen Punkten des bekannten Restaurant-Führers Gault-Millau ausgezeichnet worden.

Seit Wochen geistert durch Krefeld das Gerücht, dass es in der Stadt bald wieder ein Sternerestaurant geben wird. Und einige wollen sogar schon wissen, wie es heißt und wo es zu finden sein wird. Die Rede ist vom Pur – Essen & Trinken auf der Roonstraße 1 an der Ecke zur Uerdinger Straße. Und wie so häufig liegt auch hier die Wahrheit in der Mitte. „Man kann kein ‘Sternerestaurant’ eröffnen. Wenn man gut ist, kann eine entsprechende Auszeichnung verliehen werden“, sagt Nicole Grudda. Sie muss es wissen, denn die 58-jährige Krefelder Kauffrau ist der Spiritus rector der Restaurantidee des Pur. „In der Tat ist diese, in Krefeld eine Haute Cuisine anzubieten, wie man sie sonst vielleicht nur in Düsseldorf findet“, sagt Grudda.

Dass entsprechende Auszeichnungen auch bald am Pur prangen könnten, dafür steht der Name des Kochs, Günter Rönner. 16 von 20 möglichen Punkten waren dem bekannten Restaurantführer Gault-Millau die Kochkünste des 53-Jährigen im Duisburger Akazienhof wert. Rönner lernte sein Handwerk und auch das des Konditors im Breidenbacher Hof in Düsseldorf, seine erste Stelle als Küchenchef bekam er 1995 im Malkasten in Düsseldorf. „Eine solche Auszeichnung freut einen natürlich sehr. Aber die wahre Motivation, am Herd Höchstleistungen zu bringen, sind Gäste, die glücklich und zufrieden nach Hause gehen“, sagt Rönner. Dazu soll es im Pur – alle zehn bis 14 Tage wechselnd – zwei Menüs mit sechs bis acht Gängen geben. Aus denen können die Gäste nach einem Baukastenprinzip ihre Anzahl an Gängen individuell wählen. Inhaltlich lauten die Schlagworte Überraschung und Vertrauen zum Koch.

Info Die Koch-Auszeichnung Gault-Millau Foto: rp/- Der Gault-Millau ist ein nach seinen Herausgebern und Gründern Henri Gault (1929–2000) und Christian Millau (1928–2017) benannter Restaurantführer. Er gilt als der neben dem Guide Michelin einflussreichste Restaurantführer französischen Ursprungs. Er vergibt die Gault-Millau-Kochmützen, die neben Michelins Sternen begehrteste Auszeichnung der Haute Cuisine. Er urteilt nach dem französischen Schulnotensystem von 0 bis 20 Punkten. Tatsächlich vergeben werden Noten ab 11 Punkten (für „durchschnittliche Küche“) bis hin zu 19,5 Punkten als „Höchstnote für die weltbesten Restaurants“. Die eigentliche Höchstnote 20 wird im deutschsprachigen Raum – ganz im Sinn der Gründer Gault und Millau – nicht vergeben, weil nach deren Überzeugung nur der liebe Gott, aber kein Mensch Vollkommenheit feststellen könne.

Angeboten werden sollen qualitativ hochwertige Produkte – saisonal und regional. „Bietet einer der mir bekannten und geschätzten Lieferanten zum Beispiel eine tolle Seezunge an, lasse ich mich gerne leiten und baue mein Menu dann darum herum“, erläutert Rönner seine Philosophie. Seit Jahresbeginn arbeitet er bereits im Korff auf der Kölner Straße. Eigentümer der Immobilie dieser Traditionsgaststätte und Betreiber des Pur ist Wolf-Detlef Hauffe. Vorgesehen ist, dass – auch wenn der Schwerpunkt im Pur liegen wird – Rönner in beiden Küchen je drei Köche assistieren werden.

Mit rein und unverfälscht umschreibt der Duden das Wort pur. Und das soll Programm sein im Pur – Essen & Trinken. Trotzdem, oder gerade weil Essen und Trinken nur dann genossen werden kann, wenn das Ambiente stimmt, wird sich hierum Alexander Hauffe, der 35-jährige Sohn des Inhabers kümmern. In der Villa Medici und im Krefelder Hof hat er Koch und Restaurantfachmann gelernt, ist also ebenfalls vom Fach. „Ich freue mich darauf, die Abläufe im Restaurant zu moderieren“, sagt Hauffe Junior. Besonders stolz ist er dabei auf einen großen, den Raum dominierenden Tisch, der 14 Personen Platz bietet. „Essen bedeutet auch Kommunikation und Zusammensein. Das will ich fördern, auch bei Menschen, die sich bis dato – noch – nicht kennen“, sagt er.