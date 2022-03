Krefeld räumt auf und feiert Frühlingsfest : Frühjahrsputz in der City

Frühjahrsputz in der Innenstadt: Alex Werner von Schinke Couture säubert per Hochdruck vor seinem Geschäft. Foto: Stadt Krefeld/Jochmann, Dirk

Krefeld Vor dem verkaufsoffenen Samstag am 2. April wird in der Innenstadt aufgeräumt: Zum „CleanUp Day“ putzen Stadt, Händler und Bürger ihre Häuser und Geschäfte heraus. In den kommenden Wochen folgen weitere Aktionen.

(jeku) Beim Frühjahrsputz wird zum Ende des Winters das Haus auf den Kopf gestellt: Fenster putzen, ausmisten, schwere Möbel rücken und endlich mal unter dem Sofa Staub saugen. Was in den eigenen vier Wänden gerne gemacht wird, das geht auch in der Krefelder City. Pünktlich zur Veranstaltung „Krefelder Frühling“ am 2. April soll die Innenstadt glänzen. Gemeinsam mit den Fachabteilungen des Kommunalbetriebs Krefeld (KBK) und der Stadtreinigungsgesellschaft GSAK organisieren der Fachbereich Stadtmarketing und die Werbegemeinschaft einen Frühjahrsputz vor dem verkaufsoffenen Samstag. Neben den üblichen Reinigungsarbeiten soll es zahlreiche Sondermaßnahmen geben.

Den Anfang hat die Stadtverwaltung gemacht: Die Königstraße wurde durch eine Nassreinigung gesäubert. In den kommenden Wochen werden durch die Stadtverwaltung, KBK und GSAK im Rahmen des Programms „Stadt.Fein“ unter anderem Baumbeete gereinigt und bepflanzt, Graffitis auf Schaltkästen entfernt, Brunnen gereinigt, Taubendreck entfernt und Papierkörbe repariert. Zudem wird es eine Sonderreinigung der Verweilinseln in der Stadt mit Bänken und Papierkörben geben. Eine Nassreinigung der City – insbesondere unter den Papierkörben – wird es auch geben, so die Stadt.

„CleanUp Day" in der Innenstadt Aktion Der Putztag findet zum ersten Mal in Krefeld statt. Von 10 bis 13 Uhr wird an vielen Orten ordentlich geschrubbt und geputzt.

„Die Sauberkeit und Anmutungsqualität in einer Stadt stehen bei den Bürgern, Besuchern und Touristen immer noch ganz oben in der Wahrnehmung“, sagt Citymanagerin Christiane Gabbert vom Fachbereich Stadtmarketing. „Der Frühjahrsputz ist sicher nur ein Anlass, besonderes Augenmerk auf den öffentlichen Raum zu legen. Es sollte in unser aller Interesse sein, den Innenstadtbesuch an 365 Tagen zu einem Erlebnis zu machen.“ In diesem Sinne seien auch die Bürger angesprochen. „Jeder sollte mit dem öffentlichen Raum pfleglich umgehen und vor allem Kaugummis und Abfall in den dafür vorgesehenen Müllbehältern entsorge“, sagt Gabbert. Hinweise aus Reihen der Anlieger, Händler und Gastronomen würden stets aufgenommen, Missstände sollen zeitnah beseitigt werden.

Die Tanzkinder vom Studio 232 präsentieren beim Frühlingsfest am Brunnen vor dem Schwanenmarkt ein Showprogramm. Foto: Anja Santoriello

Der Handel und die Gastronomie sind ebenfalls dazu aufgerufen, rund um ihre Immobilie die eigenen Flächen zu säubern und attraktiv zu gestalten. Damit sich die Händler beteiligen, haben die Werbegemeinschaft in Krefeld sowie der Fachbereich Stadtmarketing diese in einem Schreiben zum Mitmachen aufgerufen. „Es kommt auf jeden einzelnen Händler, Gastronomen und Hauseigentümer in der Innenstadt an“, sagt Alexander Werner, Vorstandsmitglied der Werbegemeinschaft, der den Frühjahrsputz nutzt, um den Eingangsbereich seines Modegeschäftes auf Hochglanz zu bringen. „Jeder sollte sich den Bereich vor seinem Eingang, seinen Schaufenstern, seiner Hausfront genau anschauen und alles entfernen, was an Dreck, Müll, Aufklebern, Graffitis oder an vertrockneten Blumen in Pflanzkübeln dort nicht hingehört.“ Damit die Krefelder sehen können, wie sich die Akteure der Stadt engagieren, soll die „positive Botschaft der Reinigungsaktion in die Öffentlichkeit getragen werden“, so das Stadtmarketing. Händler, Gastronomen und alle Beteiligten können den Frühjahrsputz in den Sozialen Medien unter dem Hashtag #Frühjahrsputz dokumentieren und so vielleicht andere motivieren.